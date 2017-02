Auto su Lsu, de Magistris: no a violenza per chi chiede lavoro

Napoli, 2 feb. (askanews) - "Sono vicino ai parenti, ai colleghi e alle sigle sindacali che, questa mattina, erano con il lavoratore deceduto d'infarto perché un pirata della strada ha forzato il presidio, dinanzi la sede locale del Miur, degli Lsu che rivendicavano lavoro". Così in un post su Facebook, il sindaco di Napoli, ha commentato quanto avvenuto in via Ponte dei Francesi dove era in corso una manifestazione dei lavoratori socialmente utili della scuola.

"Ai due lavoratori feriti nell'incidente auguro una immediata guarigione. Si accerti la dinamica dell'accaduto, chi rivendica e lotta per il lavoro non può essere soggetto di atti di prepotenza aggressiva, criminale e violenta", ha concluso de Magistris.