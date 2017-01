Ass. Meloni: a Roma centro storico e turismo sono le priorità

Al lavoro per mettere freno a proliferare dei minimarket in centro

Roma, 15 gen. (askanews) - Centro storico, mercati rionali e turismo sono le priorità della Giunta Raggi. Lo scrive in un post su Facebook Adriano Meloni, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, nel fare "un punto sui nostri impegni attuali e sui progetti che metteremo in campo nelle prossime settimane".

Innanzitutto l'abusivismo commerciali e ricettivo: "dai primi giorni del nostro mandato siamo intervenuti contro il fenomeno che è una piaga per il commercio della città. Ogni giorno - spiega - siamo sul territorio e abbiamo aumentato i controlli: a titolo di esempio, a novembre, abbiamo fatto oltre 46.000 controlli elevando sanzioni per oltre 3,5 milioni di euro. Questa settimana grazie alla Polizia Locale di Roma Capitale abbiamo portato a termine due operazioni, una in Centro, con oltre 1.000 pezzi sequestrati, e l'altra sulla via Tuscolana, fino ad Agnanina, con un maxi-sequestro di 10.000 articoli abusivi. Bisogna fare ancora moltissimo, ma cerchiamo di arginare questo fenomeno".(Segue)