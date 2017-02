Ass. Meleo: a breve primi cantieri per preferenziali a Roma

Roma, 9 feb. (askanews) - Arrivano a Roma nuove corsie preferenziali e due bike lane, in via di Santa Bibiana a San Lorenzo e nel centro storico un percorso alternativo alla ciclabile Tevere tra Ponte Sublicio e Ponte Testaccio. L'Assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo ha firmato una direttiva che prevede diversi interventi finalizzati alla fluidificazione e alla messa in sicurezza della viabilità principale per un importo complessivo di circa 400mila euro.

Tra gli interventi individuati da realizzare in ordine di priorità e fino ad esaurimento delle risorse: l'attraversamento ciclabile del tunnel di via di Santa Bibiana; la protezione della corsia preferenziale Via Emanuele Filiberto, da piazza di Porta San Giovanni a viale Manzoni; la protezione della corsia preferenziale via Napoleone III - via Principe Eugenio; il percorso alternativo alla ciclabile Tevere nel tratto compreso tra Ponte Sublicio e Ponte Testaccio, chiuso da diversi mesi a causa del crollo di un muraglione;la corsia preferenziale via delle Terme di Diocleziano; la corsia preferenziale piazza della Rovere - Ponte P.A.S.A.; la corsia preferenziale via Cristoforo Colombo, da viale dell'Oceano Atlantico a via dell'Umanesimo la corsia preferenziale viale dell'Oceano Atlantico, da via Cesare Pavese a viale Algeria.

Nella direttiva si prevede che l'acquisizione di tutti gli studi di fattibilità, di tutti i pareri necessari e la cantierizzazione per l'esecuzione delle opere debbano essere attuate entro marzo 2017. Inoltre i ribassi in fase di aggiudicazione lavori dovranno essere finalizzati alla copertura finanziaria per la realizzazione di altre opere della stesse fattispecie.(Segue)