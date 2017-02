Archiviazione definitiva da corruzione elettorale per Graziano

Consigliere coinvolto in inchiesta Procura S. Maria Capua Vetere

Napoli, 23 feb. (askanews) - Un decreto di archiviazione per l'ipotesi accusatoria di corruzione elettorale mette fine oggi alla vicenda che ha coinvolto, nei mesi scorsi Stefano Graziano, consigliere regionale campano del Pd e, all'epoca dei fatti, presidente regionale dei Dem, incarico da cui si sospese immediatamente. Il Giudice per le indagini preliminari della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Ivana Salvatore, ha emesso il decreto di archiviazione per l'ipotesi accusatoria di corruzione elettorale, accogliendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, Carlo Fucci e vistata dal Procuratore capo, Maria Antonietta Troncone. (segue)