Anci, Appendino: governo privilegi Comuni efficienti

Torino, 20 gen. (askanews) - "Il governo, anche nell'ottica della razionalizzazione della spesa nazionale, dovrebbe essere chiamato a scelte coraggiose, privilegiando i Comuni quando questi si dimostrano efficienti, e ce ne sono molti, in grado di rispondere nel minor tempo possibile alle esigenze dei cittadini". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervenendo all'assemblea regionale dell'Anci Piemonte.

"Siamo in un momento di difficoltà economica e lo stiamo vivendo tutti. Il governo può far leva sulle Regioni, queste sui Comuni, ma i Comuni possono far leva solo sui cittadini e ognuno di noi sa quanto sia pesante da sindaco fare delle scelte", ha proseguito Appendino ricordando che "negli anni gli enti locali sono stati oggetto di una riduzione delle risorse disponibili, che li hanno portati a mettere in discussione i servizi fondamentali". Eppure - ha spiegato la sindaca di Torino - "le nostre Giunte e i nostri Consigli si ingegnano per trovare soluzioni ai problemi quotidiani, spesso riuscendo a tirar fuori risorse anche quando sembra non ve ne siano più". Appendino infine ha esortato i sindaci dei Comuni piemontesi a "fare rete e a mettere a disposizioni dei colleghi le soluzioni trovate al di là delle divisioni politiche".