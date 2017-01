Almaviva, Zingaretti: prossima settimana incontro con Governo

Roma, 12 gen. (askanews) - "La prossima settimana, in merito alla vicenda Almaviva ci sarà un incontro con il governo e lunedì incontrerò i sindacati per capire anche da loro cosa mettere in campo in questo momento così drammatico però la regione si è mossa e si sta muovendo e ovviamente non individuiamo in questa vertenza dei fatti individuali. E' un grande fatto collettivo ed è giusto dargli l'attenzione che merita e metteremo in campo tutte le politiche attive in nostro potere e nella legalità per quel che possiamo fare affinché ci sia un segnale nei confronti di queste famiglie". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in collegamento telefonico con Radio Vaticana.