Almaviva, Zingaretti: nessuno resterà solo

Roma, 16 feb. (askanews) - "Attiveremo 5 sportelli a Roma e uno per provincia dedicati direttamente ai lavoratori coinvolti nella vicenda di Almaviva. Oltre al numero verde ci sarà un luogo fisico dove incontrare anche la complessità di questi provvedimenti. Gli step saranno 2: dal 6 al 24 marzo poi la convocazione a gruppi presso l'hub di Porta Futuro a Testaccio per illustrare e orientare verso le misure che si sono prese e dal 13 marzo al 16 aprile chiamata diretta e singola per non lasciare sola la persona rispetto alla sua condizione". Ad annunciarlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della conferenza stampa al ministero del Lavoro su Almaviva, incontro al quale erano presenti Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico e Maurizio Del Conte, presidente Anpal. Presente anche l'Assessore regionale del Lazio al Lavoro, Lucia Valente. "È evidente che tutto quel che è accaduto all'indomani della rottura della trattativa ha avuto come obiettivo quello di non lasciare sole le persone che avevano perso il lavoro" ha tenuto a ricordare il governatore del Lazio.