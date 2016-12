Alluvione in Piemonte, Regione garantisce interventi urgenti

Roma, 21 dic. (askanews) - Avvicinandosi alla conclusione dei rilevamenti dei danni occorsi a seguito dell'evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre, "si stanno delineando i contorni sufficientemente precisi dell'onere complessivo per affrontare le prime emergenze". Lo rileva in una nota la Regione Piemonte ricordando che le somme messe a disposizione finora sono pari a 61 milioni di euro, dei quali 10 milioni a carico del bilancio regionale e immediatamente disponibili, mentre 51 milioni sono coperti da assegnazione statale a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16.12.2016 e disponibili con ogni probabilità a seguito di specifica ordinanza del Dipartimento della Protezione civile nelle prossime settimane.

"Si è consapevoli del fatto che, complice la fine dell'anno e dunque delle scadenze di bilancio degli enti locali - spiega la Regione in una nota - diventa sempre più pressante sapere, tra l'altro, come coprire le spese disposte in emergenza per opere di somma urgenza. A tal fine, sulla base delle considerazioni fatte circa tali spese in ordine alle somme disponibili, l'assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo conferma che la copertura viene così garantita: sarà adottato nei prossimi giorni a fronte dei fondi regionali stanziati un primo programma di finanziamenti che consentirà copertura parziale anche per le aree ad oggi non ricomprese nella dichiarazione di emergenza statale; la restante parte verrà assicurata dalla messa a disposizione dei fondi statali a partire dai primi mesi del 2017".