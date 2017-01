Alitalia, Zingaretti: condivido le parole del Ministro Calenda

Roma, 12 gen. (askanews) - "Guardiamo con grande preoccupazione a quanto sta avvenendo in Alitalia". Non lasciano spazio a dubbi le parole del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che a Radio Vaticana ha fatto riferimento al fatto che "oggi c'è stata la presa di posizione da parte del governo molto netta nei confronti dell'azienda con il ministro Calenda e questi sono momenti nei quali bisogna far sentire la presenza delle istituzioni vicino alle persone che hanno più bisogno".

Quanto a chi accusa il governo italiano di non aver mai messo una lira in Alitalia Zingaretti ha precisato:"Storicamente non è proprio così, anzi. Da quando, credo, il presidente Berlusconi avviò il processo di privatizzazione e di ricerca di partner si sia aperta una fase che oggi il ministro Calenda ha sintetizzato purtroppo con una società che non è stata gestita bene ed ora le colpe non debbono ricadere sui lavoratori. Io ringrazio il ministro e mi permetto di fare mie e condividere queste parole perché questo deve essere l'approccio quando ci si siederà ad un tavolo per capire come rimettere in campo Alitalia. Chiariamo prima di tutto le responsabilità di quanto accaduto" ha concluso.