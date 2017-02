Accordo tra Liguria, Toscana e Lazio per la ciclovia tirrenica

Genova, 13 feb. (askanews) - Accordo tra Liguria, Toscana e Lazio per la realizzazione della ciclovia tirrenica. L'intesa raggiunta questa mattina dagli assessori alle infrastrutture e ai trasporti delle tre Regioni, Giacomo Giampedrone per la Liguria, Vincenzo Ceccarelli per la Toscana e Fabio Refrigeri per il Lazio, porterà alla firma di un protocollo il prossimo 10 Marzo a Firenze.

L'obiettivo è realizzare una ciclovia costiera dal confine di Stato di Ventimiglia al Lazio che possa essere utilmente interconnessa con altri itinerari di interesse nazionale ed europeo. L'accordo di oggi sarà poi tradotto in un protocollo d'intesa e consentirà di creare le condizioni per accedere ai finanziamenti del governo per le ciclovie di interesse nazionale, accelerando in questo modo i tempi dell'opera che rappresenta un itinerario di straordinario valore culturale, paesaggistico e naturalistico.

"Questo accordo -hanno spiegato i tre assessori- è importante perché certifica la volontà delle tre Regioni di portare a realizzazione itinerari ciclabili che abbiano il doppio valore per i territori interessati di migliorare la mobilità sostenibile e promuoverli dal punto di vista turistico. E' importante fare squadra -hanno concluso gli assessori Giampedrone, Ceccarelli e Refrigeri- per rendere più forte questo progetto e accelerarne la realizzazione".