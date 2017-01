Abruzzo, sollecito di Febbo su rendicontazione spese Expò

Chieti, 17 gen. (askanews) - "A ben 15 mesi dalla chiusura dell'Expo di Milano, siamo ancora in attesa della rendicontazione complessiva delle spese sostenute dalla Regione Abruzzo per partecipare all'evento. Una lentezza non solo alquanto "arbitraria" ma inqualificabile, inaccettabile e assolutamente inopportuna". E' quanto dichiara il presidente della Commissione di Vigilanza e Consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo che spiega come "la prima richiesta ufficiale è stata inoltrata agli uffici competenti quasi un anno fa e precisamente il 17/02/2016 mentre l'11/03/2016 è stato inviato un primo sollecito. Il 22/03/2016 la Direzione generale della Regione, a firma della dottoressa Gerardis, ha inviato agli uffici della Commissione di Vigilanza, il prospetto riepilogativo dei principali documenti "burocratici" e non contabili relativi alla realizzazione dell'evento milanese che per la nostra regione, è bene ricordarlo, è stata affidata alla società in house Abruzzo Sviluppo; stiamo parlando di una dotazione complessiva che supera i 2 milioni 400 mila euro".

"Il 24/03/2016 con un'altra nota ufficiale - continua Febbo - ho chiesto espressamente copia della rendicontazione delle spese e la relativa documentazione essendo venuto a conoscenza della proroga della convenzione con Abruzzo Sviluppo fino al 30/06/2016. Entro quella data mi sarei aspettato che fosse perfezionata la documentazione amministrativo-contabile ma così non è stato. Alla mia ennesima nota ufficiale, datata proprio 30/06/2016, il Dipartimento Turismo ha risposto inviandomi copia della Determinazione con la quale si posticipa ulteriormente la scadenza della convenzione addirittura al 31 dicembre 2016 (senza parole!!!). Trascorso il termine previsto, il 09/01/2017 ho chiesto nuovamente di ricevere la documentazione relativa a "Abruzzo Expo 2015" rivolgendomi al Rup (Responsabile unico del procedimento) ma anche questo ulteriore sollecito è rimasto incredibilmente inevaso".