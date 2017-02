Abruzzo, Sclocco: finanzieremo tutte le borse di studio

Pescara, 13 feb. (askanews) - "Mercoledì si definiranno i criteri di ripartizione dei fondi regionali che verranno utilizzati per finanziare le borse di studio". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione della Regione Abruzzo Marinella Sclocco, che ha confermato che il 15 febbraio si riuniranno i direttori delle tre Adsu regionali e il dirigente del servizio Istruzione della Regione Abruzzo per fare il punto della situazione sull'erogazione delle borse di studio.

"La riunione di mercoledì era già fissata da tempo e, come tutti gli anni, serve per capire i reali fabbisogni di ogni Adsu. Quello che posso dire - ha precisato l'assessore Sclocco - è che le borse di studio verranno tutte finanziate, come del resto accade da diversi anni a questa parte grazie soprattutto alla collaborazione tra ministero dell'Istruzione e Regione Abruzzo. Lo scorso dicembre è stato finanziato oltre il 65% delle borse di studio delle domande dichiarate idonee; gli aventi diritto nelle tre aziende Adsu di L'Aquila, Teramo e Pescara-Chieti sono poco più 5500, quindi si può dire che si è a buon punto e che anche quest'anno le legittime aspettative di famiglie e studenti verranno soddisfatte". La legge regionale ha allargato lo spettro dei potenziali aventi diritto: "Lo ha fatto - sottolinea Marinella Sclocco - alzando gli indici del reddito Isee (da 18 mila a 23 mila, ndr) in modo da allargare maggiormente la platea delle famiglie richiedenti. Nonostante una previsione di spesa superiore agli anni scorsi - conclude l'assessore all'Istruzione - contiamo di soddisfare il 100% delle richieste ritenute idonee".