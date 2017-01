Abruzzo, Mazzocca: per stato emergenza al via ricognizioni spese

Pescara, 13 gen. (askanews) - In seguito alla dichiarazione della giunta regionale dell'Abruzzo dello 'Stato di Emergenza' regionale ('in considerazione del fatto che dal primo pomeriggio del 5 gennaio 2017 a tutt'oggi, su gran parte del territorio della Regione Abruzzo, si sono verificate eccezionali nevicate con estesi fenomeni di gelo..') il sottosegretario con delega alla protezione civile Mario Mazzocca ha specificato: "La Protezione civile regionale - ha commentato il sottosegretario - dalla giornata di oggi avvierà le procedure per la ricognizione delle spese effettuate dai Comuni interessati dall'emergenza meteo, in attuazione dei rispettivi piani neve comunali. I Comuni interessati saranno contattati in base alle comunicazioni pervenute presso la sala operativa regionale di apertura dei Coc (Centro operativo comunale)".