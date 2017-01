Abruzzo, Gerosolimo: con Garanzia Over 500 richieste assunzione

Pescara, 3 gen. (askanews) - Sono già 500 le richieste di assunzione a tempo indeterminato giunte da imprese con il progetto Garanzia Over a poco più di un mese dal suo lancio sulla piattaforma Borsa Lavoro Abruzzo.

"Ci troviamo di fronte ad un risultato eccezionale con 500 aziende pronte ad assumere disoccupati e a fare un reale investimento sulle risorse umane in grado di far crescere la propria azienda. Dico questo soprattutto per mettere in evidenza la risposta che in questo mese abbiamo ricevuto dalle imprese abruzzesi che hanno capito l'importanza dello strumento messo a disposizione nell'ambito della programmazione Fse 2014-2020", sottolinea in una nota l'assessore alle Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo, Andrea Gerosolimo.