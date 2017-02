Abruzzo, D'Alfonso: evitare superficilità su gestione interporto

Pescara, 1 feb. (askanews) - L'obiettivo è 'evitare superficialità" nella gestione dell'interporto. È proprio la gestione dell'Interporto d'Abruzzo di Manoppello (Pescara) è stata al centro della riunione, presieduta dal presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ad alla quale hanno preso parte dirigenti della Regione ed i vertici amministrativi della società affidataria Intermodale Srl. Per farlo oggi si sono sviscerati gli aspetti tecnici della convenzione che regola la gestione dell'interporto. "In questa vicenda - ha detto D'Alfonso - occorre che la Pubblica amministrazione tenga in grande considerazione un valore fondamentale come la diligenza. Ribaditi la strategicità dell'Interporto di Manoppello e l'interesse della Regione ad avere una infrastruttura pienamente funzionante, vanno evitate da parte del contraente pubblico quegli atteggiamenti di superficialità che hanno caratterizzato il passato. E' per questo - ha concluso D'Alfonso - che va fatta una minuziosa ricostruzione documentale, un'operazione trasparenza nella quale venga anche stabilita una precisa tempistica dei reciproci adempimenti e soprattutto ristabiliti i principi fondanti della disciplina concessoria".