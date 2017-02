Abruzzo, D'Alfonso conferisce a Lolli la delega al turismo

Roma, 14 feb. (askanews) - Con proprio decreto del 13 febbraio del 2017, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha attribuito al vice presidente Giovanni Lolli le deleghe al Turismo e alla valorizzazione dei Beni culturali. "Si tratta di un incarico di grande responsabilità soprattutto in un momento così delicato per questo settore strategico dell'economia abruzzese - ha commentato D'Alfonso - colpito nelle scorse settimane dall'emergenza straordinaria del maltempo e del sisma".

Il vicepresidente Lolli, sin dall'inizio del suo mandato, aveva già seguito queste problematiche, essendo Coordinatore della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e Province autonome: in questa veste ha promosso e partecipato alle azioni e ai progetti nazionali in collaborazione col Mibact, le associazioni di categoria, l'Enit. Per Lolli la prima occasione di un confronto sul campo con gli operatori la si avrà lunedì prossimo 20 febbraio, quando verrà in visita in Abruzzo Dorina Bianchi, sottosegretaria del Ministero dei Beni culturali con delega al Turismo. Insieme a lei, ai sindaci e alle associazioni, il vicepresidente Lolli incontrerà gli operatori turistici per discutere - con il sostegno del Governo - le azioni necessarie a ricostruire e rilanciare un comparto strategico come quello che il turismo abruzzese rappresenta.