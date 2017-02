Abruzzo, D'Alessandro su dimissioni D'Amico da Tua: solo grazie

L'Aquila, 6 feb. (askanews) - Il Consigliere regionale dell'Abruzzo, Camillo D'Alessandro (Pd), è intervienuto per commentare le dimissioni del presidente della società unica di trasporti d'Abruzzo Tua Luciano D'Amico dopo che l'autorità Nazionale Anticorruzione ha valutato L' incompatibilità del ruolo di presidente di Tua con quello di rettore dell'Università di Teramo. "Dire grazie al Rettore D'Amico - scrive D'Alessandro - è dire troppo poco nei confronti di un galantuomo delle istituzioni che a titolo totalmente gratuito ha messo a disposizione competenza e professionalità per accompagnare la Regione Abruzzo nella più grande riforma ascrivibile ai trasporti, ovvero la società unica che ha innanzitutto salvato il posto di lavoro a 1.600 persone, ha garantito nuove assunzioni, ha assicurato il diritto agli spostamenti per gli utenti messo a rischio dalla condizione preesistente di Arpa, già praticamente fallita". "Il caso D'Amico deve diventare nazionale - spiega il Consigliere - Nel rispetto di tutti e della legittima azione di controllo e verifica ritengo legittimo riflettere su come sia possibile impedire l'esercizio di una generosità professionale a titolo gratuito senza il rimborso neanche delle sigarette e senza sottrarre tempo alla attività prevalente di Rettore". "Non appena le condizioni lo consentiranno e tutto sarà chiarito - conclude D'Alessandro - non esiteremo un istante a chiedere a Luciano D'Amico di tornare a dare una mano all'Abruzzo".