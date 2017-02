Abruzzo, concluse attività unità di crisi su valanghe

Roma, 2 feb. (askanews) - Il Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale, rende noto che con proprio provvedimento del 27 gennaio scvorso, la DI.COMA.C. (direzione comando e controllo) di Rieti ha dichiarato concluso il compito affidato al "Tavolo Tecnico Scientifico" istituito per supportare Regioni e Comuni nell'attività di valutazione del rischio valanghe, a seguito delle eccezionali nevicate che hanno colpito il centro Italia. Considerata la generale diminuzione del livello di pericolosità conseguente al miglioramento delle condizioni meteorologiche, per eventuali informazioni si rimanda alle valutazioni delle Commissioni Locali Neve e Valanghe. Per avere un quadro generale della situazione relativa allo stato del manto nevoso, è possibile far riferimento ai rilievi eseguiti quotidianamente dai Comandi dei Carabinieri Forestali.