Abruzzo, cinque milioni dall'Ue per il bando Europa creativa

L'Aquila, 17 feb. (askanews) - Oltre 5 milioni di euro sono stati stanziati dall'Unione europea per il bando Europa Creativa. L'obiettivo del bando è il rafforzamento dei valori e delle diverse culture dei paesi dell'Unione. L'iniziativa prevede la possibilità di ottenere finanziamenti per più attività: dalla promozione di talenti e delle loro opere nel campo dell'arte, ai progetti di istruzione e sensibilizzazione dei più giovani. Finanziamenti anche per il campo dell'informazione, dell'animazione e della comunicazione, con progetti nell'ambito della rete. Le proposte possono essere presentate fino al 6 aprile. Per maggiori dettagli è possibile consultare la sezione Abruzzo in Europa sul sito della Regione Abruzzo.