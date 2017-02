Abruzzo, 86 nuove assunzioni alla Asl di Teramo

Teramo, 15 feb. (askanews) - Nuove assunzioni alla Asl di Teramo con 86 nuove unità in organico. L'assessore alla programmazione sanitaria, della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, ha firmato il nulla-osta per l'assunzione di 86 unità di personale. Le assunzioni rientrano nel piano del turn over 2016 e riguardano 28 dirigenti medici di varie discipline specialistiche, 16 infermieri, 20 operatori socio-sanitari e 22 profili tecnici e amministrativi. Nel provvedimento firmato dall'assessore Paolucci, si concede il via libera a procedere alle immissioni in servizio, "a condizione che il costo connesso a tali assunzioni - si legge nel documento - rientri nei limiti di spesa previsti dalla delibera di giunta 741 del 2016".

"Grazie agli interventi di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse che siamo riusciti a portare avanti con la collaborazione delle Asl - sottolinea Paolucci - finalmente è stato possibile sbloccare le assunzioni di nuovo personale, andando così a coprire quelle carenze che avevano generato criticità nel sistema. Un altro tassello in quel progetto di miglioramento della qualità del nostro sistema sanitario, che rappresenta la mission di questo governo regionale".