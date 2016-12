Abruzzo, 1 milione euro per garantire funzioni dei centri impiego

Roma, 31 dic. (askanews) - Un milione di euro sarà erogato a favore delle Province per garantire continuità dei servizi svolti dai Centri per l'impiego in attesa del passaggio definitivo delle funzioni alla Regione. Lo ha deciso ieri la giunta regionale, che si è riunita a Pescara, al fine di non interrompere i servizi fondamentali svolti dai Centri per l'impiego, soprattutto nell'ambito del programma comunitario, come "Iniziativa Occupazione Giovani", e per l'implementazione degli interventi previsti nel Piano Operativo FSE Abruzzo 2016-2018, con particolare riferimento ai progetti "Garanzia Over" e "Politiche attive per la gestione delle crisi aziendali". Con il provvedimento, nello specifico, si punta ad assicurare le professionalità necessarie a garantire i servizi, ricorrendo prioritariamente alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato fino al 31 dicembre 2017. I fondi saranno stanziati sul Por FSE Abruzzo 2014-2020.