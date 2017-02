A4, Serracchiani: terza corsia prima opera piano Junker

Trieste, 27 feb. (askanews) - "La terza corsia della A4 è la prima opera italiana che viene finanziata nella "piattaforma infrastrutture" del piano Juncker e questo è un grande orgoglio per la nostra Regione". Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia e commissario per l'emergenza sulla A4 Debora Serracchiani commentando la sottoscrizione dei contratti di finanziamento - per complessivi 600 milioni di euro - che la Banca europea per gli investimenti e la Cassa depositi e prestiti hanno messo a disposizione di Autovie Venete per il completamento dei lavori di realizzazione della terza corsia. Un'operazione che segna appunto il primo impiego della piattaforma costituita da Bei e Cdp per sostenere interventi infrastrutturali di grande profilo.

"La firma odierna di contratti per 600 milioni da parte di Bei e Cdp sancisce che l'opera si fa, che la si mette in sicurezza, che si ha la copertura finanziaria per una buona parte del secondo lotto e che è un'opera strategica", ha osservato Serracchiani, evidenziando come per ottenere il traguardo raggiunto oggi si sia "lavorato tanto e in squadra".

"Stiamo parlando - ha aggiunto la presidente della Regione - di un'opera importante per il collegamento con il centro est Europa e per il Mediterraneo e il corridoio Baltico-Adriatico, di un'opera che interviene su un asse in continuo aumento di traffico e con numeri importanti sia per i passeggeri sia per le merci". Proprio a proposito della direttrice nord-sud, Serracchiani ha ricordato che la scorsa settimana è stato inaugurato al porto di Trieste il nuovo servizio intermodale su Kiel-Göteborg.(Segue)