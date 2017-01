A San Giovanni Teatino, in Abruzzo, scuole chiuse per neve

Roma, 16 gen. (askanews) - A causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni nevose che stanno interessando tutti il territorio di San Giovanni Teatino ed in particolare la parte alta della città, si è ritenuto opportuno e necessario sospendere le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado anche domani. Il sindaco Luciano Marinucci ha contattato la responsabile per l'attivazione del COC. Mezzi e personale del Comune sono già attive sul territorio comunale già prima delle 4 di questa mattina.

La situazione attualmente vede alcuni mezzi spazzaneve che sono stati forzatamente dirottati in autostrada. Via Nenni è bloccata dai camion, in attesa della riapertura dell'autostrada e le difficoltà sull'asse attrezzato. Tecnici Enel stanno ripristinando l'erogazione di energia elettrica in molte vie della zona alta della città. Piante e rami appesantiti dalla neve sono infatti crollati sui cavi dell'alta provocandone l'interruzione orami da diverse ore.

Il sindaco invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune e sui profili social. "Non uscite se non strettamente necessario e adeguatamente equipaggiati con gomme termiche e catene. La viabilità è critica in questo momento".