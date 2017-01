Per agevolare la circolazione

Roma, 18 gen. (askanews) - I varchi Ztl del centro storico di Roma al momento sono disattivati. La decisione - si legge in una nota - è stata presa dal Campidoglio per agevolare la circolazione in concomitanza con la chiusura delle linee A e B della metropolitana dovuta alle verifiche tecniche dopo le scosse di terremoto di questa mattina.