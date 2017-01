A Roma 10 giorni di eventi per ricordare la Shoah

Roma, 20 gen. (askanews) - Dieci giorni consecutivi, dal 23 gennaio al 1° febbraio, e oltre 100 appuntamenti per ricordare e confrontarsi sullo sterminio nei campi di concentramento nazisti: dalle scuole ai teatri, dai cinema alle biblioteche, dagli spazi culturali ai Municipi fino ai luoghi simbolo della memoria della città. È Memoria genera Futuro. Roma Capitale da quest'anno avvia, in occasione del Giorno della Memoria, un percorso che vede - per la prima volta in un unico programma rappresentato da un segno grafico identificativo - dieci giorni di iniziative diffuse su tutto il territorio. Il programma è stato presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Per l'amministrazione - sottolinea il Campidoglio - è importante tramandare la memoria collettiva" così da "stimolare le nuove generazioni a divenire testimoni dei testimoni". Nasce dunque da questo approccio il progetto, scaturito dalla collaborazione tra due Assessorati (Crescita culturale, Persona-Scuola-Comunità solidale) e i rispettivi Dipartimenti, la Comunità Ebraica di Roma, la Fondazione Museo della Shoah, l'UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, i TIC - Teatri di cintura, l'Azienda Speciale Palaexpo, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Teatro dell'Opera, l'Associazione Teatro di Roma, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Fondazione MAXXI, la Casa del Cinema, l'Istituzione Biblioteche di Roma, l'ANEC Lazio - Associazione Esercenti Cinema del Lazio, con la collaborazione di Zètema Progetto Cultura che ha ideato il segno grafico che accompagna il programma.

"Il Giorno della Memoria - spiega ancora il Campidoglio - diventa così sempre più una riflessione continua e ancor più radicata e sentita dall'intera comunità cittadina. attraverso un'offerta ampia e capillare di iniziative. Diversi quindi i modi per vivere, ascoltare e conoscere la storia e il valore della memoria attraverso una proposta culturale articolata e diversificata".(Segue)