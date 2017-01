A Petralia Soprana scuole chiude anche mercoledì e giovedì

Roma, 10 gen. (askanews) - Continuano a rimanere chiuse anche mercoledì 11 e giovedì 12 le scuole del Comune di Petralia Soprana, nel palermitano, fortemente colpito dalle nevicate dei giorni scorsi. Il sindaco Pietro Macaluso, considerata la situazione precaria che non garantisce la presenza del personale docente ed ausiliario, la circolazione degli scuolabus e degli autobus e mezzi, ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole per evitare ogni possibile disagio e soprattutto ogni possibile pericolo per l'incolumità pubblica.