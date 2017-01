A Perugia scuole chiuse oggi e domani per verifiche post sisma

Roma, 18 gen. (askanews) - Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha firmato l'ordinanza di chiusura, in via precauzionale, sull'intero territorio comunale, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese Università e Istituti di Alta Formazione, per i giorni di mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2017 al fine di verificare l'agibilità degli edifici e per garantire la pubblica incolumità, dopo le forti scosse di terremoto registrate oggi nel centro Italia. Lo si legge sul profilo Facebook della protezione civile di Perugia.