A Messina chiuse per 7 giorni diverse scuole senza riscaldamento

Roma, 13 gen. (askanews) - Il sindaco di Messina, Renato Accorinti, ha emanato una ordinanza di chiusura per oltre 35 scuole di Messina, istituti comprensivi e istituti superiori di secondo grado di competenza sia del Comune sia della Città metropolitana, che "non sono serviti da impianti di riscaldamanto e/o non funzionante". La chiusura avverrà a partire da oggi e per 7 giorni "e comunque sino al cessare delle avverse condizioni meteo" a causa della "eccezionale ondata di freddo che ha colpito anche la città di Messina e il perdurare di condizioni atmosferiche che creano danni alle condutture idriche e ai sistemi di riscaldamento".