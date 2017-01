A Chieti proroga chiusura scuole il 18 e 19 gennaio

Roma, 17 gen. (askanews) - Non finisce l'emergenza neve a Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio ha disposto anche per domani la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido per mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2017, la chiusura degli Uffici Pubblici per domani e la chiusura del Cimitero Comunale limitatamente alle visite ai defunti fino al 22 gennaio 2017.

La decisione è stata prese "in considerazione delle particolari difficoltà che le abbondanti nevicate stanno arrecando alla città di Chieti", rendendo difficoltosa l'attività di spazzamento da parte dei mezzi delle società affidatarie della gestione del Piano Neve e di quelli del Comune anche a causa della caduta di numerosi alberi sia sulle strade comunali che provinciali. Gli alberi caduti hanno danneggiato la rete di pubblica illuminazione determinando in alcuni casi la caduta dei pali e dalla serata del 15 gennaio oltre 10.000 persone, in diverse parti della città, denunciano la mancanza di elettricità sulla rete Enel.(Segue)