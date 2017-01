Roma,da M5S capitolino sostegno a Raggi. Pd: riferisca in Aula

Roma, 25 gen. (askanews) - La linea del Campidoglio, a fronte della convocazione in Procura della sindaca Virginia Raggi per il caso Marra, è "calma e gesso". Lo ha detto la stessa prima cittadina che, a margine della seduta dell'Assemblea capitolina che esamina le delibere propedeutiche al suo Bilancio previsionale e il Dup, incontra la maggioranza M5S per circa mezz'ora. Incassa un pieno sostegno, già anticipato sia dal presidente del gruppo Paolo Ferrara sia dal presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito appena data la notizia dell'invito in Procura. La sindaca spiega che questa per lei "è una giornata normale, come tante altre. Sono tranquilla di quello che ho fatto, l'ho fatto con tutte le procedure che mi sono state indicate dagli uffici".

Sulla convocazione del 30 gennaio "andremo a rispondere in Procura - aggiunge - capiremo quali sono gli estremi e risponderemo a tutte le domande che mi vorranno fare". Anche l'assessore del Bilancio Andrea Mazzillo conferma la linea a margine dell'Aula fin dal mattino: "Non ci sono problemi, noi andiamo avanti. Adesso abbiamo da discutere sul bilancio, è un momento importante perché porterà forti benefici alla città". Nel Movimento in generale e nel gruppo capitolino, come riportato anche da chi era presente al faccia a faccia con la sindaca, c'è quieto ottimismo sul fatto che Raggi possa uscire indenne dal confronto con gli inquirenti. Se non farcela, però, un "piano B" c'è già: Raggi potrebbe fare un passo indietro in attesa di ulteriori sviluppi, e sarebbero proprio De Vito o Ferrara a subentrare in qualità di vicesindaco per non far perdere al M5S la postazione romana, garantendo alla maggioranza una guida di fiducia, gradita anche all'ala "rigorista" capitanata da Roberta Lombardi, legata ai due consiglieri capitolini.(Segue)