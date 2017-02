Ore decisive per lo stadio in vista dell'incontro con As Roma

Roma, 23 feb. (askanews) - Il primo pomeriggio di domani: è quando la sindaca di Roma Virginia Raggi dovrebbe incontrare a Palazzo Senatorio l'As Roma rappresentata dal direttore generale Mauro Baldissoni e Luca Parnasi, per il team dei costruttori, e comunicare loro le decisioni dell'amministrazione sul progetto del nuovo Stadio di Tor di Valle. Al momento il Campidoglio non conferma l'incontro, slittato da ieri a domani, e proprio in queste ore sarebbero in corso contatti per arrivare a una soluzione che eviti domani lo scontro tra proponenti e Giunta.

L'ennesima doccia gelata su quello che, nell'ultimo incontro in Campidoglio tra le due parti, sembrava un percorso in avvicinamento tra le posizioni, è arrivata da Beppe Grillo che, tornando in hotel ieri sera dopo il vertice con la maggioranza capitolina, assente la Raggi, aveva affermato che sullo stadio "Noi diciamo di sì, ma da qualche altra parte che non sia quella, perché se si fa in una zona che non esonda è meglio".

Dall'America con furore si era fatto sentire anche James Pallotta, il presidente della Roma, che aveva tuonato: "Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì In caso contrario, sarebbe una catastrofe per il futuro dell'As Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia". A fare la differenza formale, in realtà, potrebbero essere i pareri di congruità chiesti dalla sindaca Raggi all'Avvocatura capitolina e al dipartimento Urbanistica, che potrebbero portare entro domani al rigetto o all'annullamento della delibera di pubblica utilità approvata dalla Giunta Marino, che aveva avviato di fatto il percorso progettuale.

Nel frattempo sul web e nelle radio romane si fa sentire forte la voce dei tifosi che minacciano di presentarsi in Campidoglio se entro domani dovesse arrivare uno stop al progetto. Il Pd capitolino chiede, invece, la convocazione di un'Assemblea straordinaria "dove ognuno si deve assumere, nella sede propria del governo della città, le proprie responsabilità". "Roma non è un palcoscenico per gli show di Grillo che surroga Sindaca, giunta e Assemblea capitolina - attaccano i consiglieri - Serve un chiarimento immediato in Aula".