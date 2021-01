Giovedì 14 gennaio 2021 - 15:17

Italia e Spagna a caccia di “vita extraterrestre” su Proxima-b

Inaf, Iaa e Csis studiano le emissioni radio dell'esopianeta

Milano, 14 gen. (askanews) – Italia e Spagna lavorano insieme per individuare potenziali condizioni adatte allo sviluppo di vita extraterrestre sull’esopianeta Proxima-b.

A seguito di un’intensa campagna osservativa effettuata nell’aprile 2017, un gruppo internazionale di ricercatori guidato dall’Istituto di astrofisica dell’Andalusia (IAA) del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo (CSIC), del quale fanno parte anche i ricercatori Corrado Trigilio, Paolo Leto e Grazia Umana dell’INAF di Catania, ha scoperto un’emissione radio aurorale prodotta dall’interazione della stella Proxima Centauri, la più vicina al Sole, con il suo esopianeta Proxima Centauri b, o Proxima-b in breve.

I radioastronomi, tra cui anche alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sono riusciti a osservare quindi per la prima volta l’intensa attività magnetica innescata da Proxima-b. I risultati, pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics in un articolo dal titolo “Monitoraggio dell’emissione radio di Proxima Centauri”, aprono una nuova strada nello studio dei pianeti extrasolari, nel campo della radioastronomia.

Da oltre 20 anni è noto che l’interazione magnetica tra Giove e Io, una delle sue lune principali, generi una grande quantità di emissioni radio simili alle aurore che ammiriamo sulla Terra, dove le aurore boreali e australi si manifestano come spettacolari fenomeni ottici visibili nelle zone polari. A produrli sono le particelle energetiche (elettroni e ioni) principalmente emesse dal Sole che vengono incanalate dal campo magnetico terrestre verso la nostra atmosfera. Le aurore terrestri producono anche una intensa emissione radio che può essere captata dallo spazio. Tutti i pianeti del Sistema solare che sono dotati di un campo magnetico mostrano aurore, quasi sempre dovute alle particelle del vento solare che impattano sulla magnetosfera planetaria.

Dopo la scoperta, nel 2016, del pianeta Proxima-b attorno alla stella più vicina a noi, i ricercatori guidati dall’IAA-CSIC hanno deciso di verificare se le emissioni radio aurorali si verificano anche in questo sistema planetario, cioè se sia presente emissione radio aurorale stimolata dal transito di Proxima-b all’interno della magnetosfera della sua stella ospite. In maniera analoga a quel che avviene per la coppia Giove e Io, il passaggio del pianeta attraverso la magnetosfera stellare accelera le particelle ionizzate in vicinanza del pianeta. Queste si propagano in un moto a spirale verso le regioni polari della stella e, dopo essere state riflesse per il fenomeno degli specchi magnetici, danno origine ad una particolare emissione molto intensa, il “maser di ciclotrone”, proprio sopra i poli magnetici della stella. La radiazione maser si propaga perpendicolarmente alle linee di forza del campo magnetico ed è polarizzata circolarmente, seguendo il moto a spirale degli elettroni. L’alta direttività fa sì che il maser, a causa del moto del pianeta, produca un effetto faro, e quindi sia visibile dalla Terra solo in particolari fasi del periodo orbitale.

L’emissione maser sarà più intensa se il pianeta ha un campo magnetico, che agisce come uno scudo durante l’attraversamento della magnetosfera stellare, in quanto produce una più efficiente accelerazione di particelle.

La stella Proxima Centauri è una nana rossa a 4,2 anni luce dalla Terra, più piccola, più fredda e meno luminosa del Sole, ma che mostra una intensa attività magnetica e intensi brillamenti in tutto lo spettro elettromagnetico. Proxima-b si trova nella fascia di abitabilità della stella, cioè a una distanza tale che la temperatura potrebbe consentire all’acqua di esistere allo stato liquido (condizione essenziale per la vita come la conosciamo sulla Terra). Purtroppo Proxima-b è talmente vicina alla stella che i frequenti brillamenti, che producono intense radiazioni e particelle energetiche, potrebbero spazzare via l’atmosfera e ostacolare la nascita di una qualsiasi forma di vita. Solo l’eventuale presenza di un campo magnetico, come nel caso della Terra, riuscirebbe a schermare il pianeta dalle particelle salvaguardando lo sviluppo della vita.

La nana rossa è stata osservata con l’Australia Telescope Compact Array (ATCA) a 2 GHz in un arco di tempo di 17 giorni consecutivi. L’ATCA è un radiotelescopio gestito da CSIRO presso il Paul Wild Observatory in Australia, composto da 6 antenne di 22 metri di diametro. Poiché il pianeta compie una rivoluzione completa attorno alla sua stella una volta ogni 11,2 giorni, si può affermare che il sistema di Proxima Centauri sia stato osservato per l’equivalente di un anno e mezzo terrestre.

L’emissione radio arriva al massimo livello due volte per ogni periodo orbitale e questi picchi di emissione radio si osservano quando il pianeta raggiunge la massima distanza apparente dalla sua stella, cioè quando Proxima-b viene osservato in quadratura dalla Terra, esattamente come si aspettavano i ricercatori. Durante la campagna osservativa sono stati rilevati diversi flash radio, che però sono legati all’attività stellare.

Il gruppo dell’INAF di Catania sta pianificando una campagna osservativa con MeerKAT, uno dei precursori dello Square Kilometer Array (SKA) composto da 64 antenne paraboliche di 13 metri in Sud Africa, con l’intento di cercare l’emissione radio aurorale in tutti i sistemi planetari entro i 10 parsec dalla Terra.

Di recente proprio la stella Proxima centauri è stata al centro delle cronache per l’individuazione di un segnale radio definito “anomalo” e qualcuno ha avanzato l’ipotesi che possa addirittura trattarsi di una potenziale traccia di vita intelligente non terrestre.