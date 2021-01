Martedì 12 gennaio 2021 - 17:18

La spettacolare immagine di Madrid “in bianco” vista dallo Spazio

La foto scattata dai satelliti Esa Sentinel-2 di Copernicus

Milano, 12 gen. (askanews) – Una spettacolare immagine di Madrid “in bianco” sotto la neve è stata scattata dallo Spazio l’11 gennaio 2021 dai satelliti Esa Sentinel-2 del programma “Copernicus” di osservazione della Terra dallo Spazio della Commissione europea.

Sembra in bianco e nero ma è un’immagine a colori reali che ritrae la capitale spagnola dopo la nevicata più pesante degli ultimi 50 anni che ha ricoperto la regione, rendendo il paesaggio totalmente bianco.

La tempesta “Filomena” ha colpito la Spagna durante l’ultimo fine settimana, coprendo ampie parti del Paese con una fitta nevicata. Madrid, una delle zone più colpite, è stata bloccata con la chiusura dell’aeroporto, la cancellazione di treni e il blocco delle strade. Un vero e proprio caos, soprattutto considerata l’emergenza sanitaria in corso per la pandemia di Covid-19, con la necessità di sgomberare al più presto le strade e ripristinare le vie di comunicazione per la consegna di beni essenziali come cibo e, soprattutto, i vaccini anti-Covid.

Copernicus Sentinel-2 è una missione basata sull’utilizzo di 2 satelliti, ognuno dei quali trasporta una telecamera ad alta risoluzione che riprende la superficie terrestre in 13 bande spettrali. Insieme coprono tutta la superfice terrestre, comprese le grandi isole, le acque interne e le zone costiere.