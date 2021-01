Martedì 12 gennaio 2021 - 19:10

Bernardini (ArianeGroup): Europa con accesso autonomo allo Spazio

L'intervento alla European Space Conference di Bruxelles

Bruxelles, 12 gen. (askanews) – “Se non c’è un accesso autonomo allo Spazio per l’Europa, non c’è spazio per l’Europa”, lo ha detto Morena Bernardini, vice president Strategies di ArianeGroup, nel corso del suo intervento alla European Space Conference in corso a Bruxelles, in Belgio.

“ArianeGroup e un player affermato sul mercato aerospaziale mondiale – ha aggiunto – siamo a capo di un network di oltre 600 aziende che lavorano al progetto Ariane 6. Lavoriamo a tecnologie digitali innovative, nuovi sistemi di propulsione a bassissimo costo come il Prometheus, stampato in 3D e stiamo sviluppando un acceleratore di start-up per attirare giovani talenti nel settore della new space economy. È nostra responsabilità mantenere in Europa un settore industriale sostenibile per lo Spazio e siamo orgogliosi di essere il pilastro di un solido settore spaziale europeo, green e digitale”.