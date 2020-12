Lunedì 21 dicembre 2020 - 23:08

A “”Il genio non esiste” il Premio divulgazione scientifica 2020

All'Università LUMSA di Roma la finale dell'8a edizione

Milano, 21 dic. (askanews) – Si è conclusa presso la sede dell’Università LUMSA di Roma, la finalissima dell’ottava edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi.

Il Riconoscimento Giancarlo Dosi per la Divulgazione Scientifica 2020, dedicato agli autori che hanno dato un contributo fondamentale nella divulgazione scientifica in Italia e all’estero, in memoria del fondatore del Premio, è stato attribuito al Prof. Luciano Canfora.

A vincere fra gli autori in gara è stato Barbascura X con il libro “Il genio non esiste (e a volte è un idiota)” edito da Edizioni Tlon. L’autore, per il modo inusuale nel trattare argomenti complessi, è stato definito il punk della divulgazione scientifica.

Durante la cerimonia, oltre a tutti i finalisti, tra i quali anche il Prof. Walter Ricciardi e il Presidente di TIM, Salvatore Rossi, hanno portato il loro saluto il Rettore dell’Università Lumsa, Prof. Francesco Bonini, il Presidente del CNR, Prof. Massimo Inguscio, il Presidente del Comitato Scientifico del Premio e Segretario Generale del Censis, Dr. Giorgio De Rita, il Responsabile delle Relazioni Esterne di BPER Banca, Main Partner del Premio, Dr. Eugenio Tangerini.

Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato dall’Associazione Italiana del Libro. Main Partner del Premio sono BPER Banca e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Patrocinano la manifestazione il MIBACT, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale), l’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici) il Comune di Roma, l’Uninettuno (International Telematic University), l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e la rete de I Parchi Letterari, la Fondazione Ippolito Nievo. Media Partner del Premio sono la Web.tv del CNR, l’Almanacco della Scienza, quindicinale a cura dell’Ufficio Stampa del CNR e Leggere tutti, mensile del libro e della lettura.