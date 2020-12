Venerdì 18 dicembre 2020 - 13:38

Ricerca: in Italia cervelli ci sono, ma ecosistema poco attrattivo

Liberatore (ERC Executive Agency) su performance italiana in ERC

Roma, 18 dic. (askanews) – Sostenere la ricerca di frontiera in qualsiasi ambito scientifico, quella che apre nuove finestre sulla conoscenza, che sviluppa intuizioni promettenti, che potrebbe nel tempo portare a benefici tangibili per la società. È questo il compito dell’European Research Council (ERC), che con le sue sovvenzioni (grants) finanzia progetti sia di ricercatori nella fase iniziale della loro carriera (Starting Grant) sia di scienziati in fase di consolidamento (Consolidator Grant) o già affermati (Advanced Grant) e anche progetti ‘sinergetici’ spesso interdisciplinari (Synergy Grant) e di trasferimento tecnologico, la possibilità di trasformare un’idea in un’innovazione – comprese innovazioni sociali – ed eventualmente prodotti da portare sul mercato (Proof of Concept Grant).

Non importa l’origine dei ricercatori, conta che lavorino parte del tempo in Europa o che siano disposti a trasferircisi per lavorarvi in un’istituzione di ricerca di paesi UE o Associati al programma di ricerca. L’unico criterio di selezione applicato dall’ERC è l’eccellenza scientifica. Lo scopo è riconoscere le idee migliori, trattenere e conferire status e visibilità ai migliori cervelli in Europa e allo stesso tempo anche attirare talenti dall’estero.

Nell’ambito di Horizon 2020, il programma quadro di ricerca dell’UE finanziato con circa 80 miliardi di euro e che sta per concludersi, l’ERC ha potuto contare su un budget di circa 13 miliardi. Per il suo successore Horizon Europe, che coprirà il periodo 2021-2027, a metà dicembre è stato raggiunto l’accordo per una dotazione intorno ai 95 miliardi, di cui all’ERC andranno circa 16 miliardi. Un po’ meno di quanto sperato dal Consiglio Scientifico di ERC, soprattutto in considerazione degli effetti benefici che i finanziamenti erogati dall’organismo europeo hanno sul settore della ricerca, ma sufficienti per continuare il lavoro su buone basi.

Vincere un ERC Grant non è facile, la concorrenza è tanta e i fondi a disposizione limitati. I Grants dell’ERC sono riconoscimenti ambiti, danno tempo e risorse per concentrarsi sulla ricerca, fanno curriculum, possono aprire nuove opportunità di carriera, danno lavoro ad altri ricercatori coinvolti nei team di progetto, aumentano il prestigio dei vincitori e anche delle istituzioni che ospitano i loro progetti.

Ne sono ben consapevoli i ricercatori così come le università e gli enti di ricerca italiani. Eppure la performance del nostro Paese in ambito ERC non è delle migliori. Da cosa dipende? Askanews lo ha chiesto ad Angela Liberatore, Head of Unit Social Sciences and Humanities dell’ERC Executive Agency, che di recente ha affrontato proprio questo tema in un webinar sull’ERC organizzato dall’Università di Padova.

Partiamo dai numeri. Quanti ricercatori italiani si sono aggiudicati in questi anni gli ERC Grants?

‘Distinguiamo tra ricercatori italiani e ricercatori basati in Italia: per i secondi contiamo 10,007 proposte tra 2007 e 2020 con 544 selezionate. Quindi un buon numero di proposte ma basso tasso di successo, il più basso tra i paesi UE-15 eccetto la Grecia’.

Dando uno sguardo agli esiti dei bandi per le varie categorie di finanziamenti sembra che l’Italia sia un Paese poco ‘ospitale’, nel senso che – rispetto a Germania e Francia – non sono molti i PI vincitori di ERC Grant che svolgono le loro ricerche nelle nostre istituzioni. Pochi giorni fa 655 milioni di euro sono stati ripartiti tra 327 vincitori di Consolidator Grants, di cui 47 italiani (primi in assoluto) ma solo 17 di loro porteranno avanti i loro progetti nel nostro Paese. In media tra i vincitori italiani quanti portano avanti il loro progetto in Italia e quanti all’estero? E quanti ricercatori stranieri hanno scelto il nostro Paese?

‘In generale – spiega Angela Liberatore – ci sono circa altrettanti ricercatori italiani con base in Italia (513) quanti italiani che conducono le loro grants ERC all’estero (469). Vorrei sottolineare che la maggioranza dei secondi erano già all’estero quando hanno fatto domanda a ERC, e di questi 96 sono tornati in Italia grazie alla grant ERC mentre ‘solo’ 49 sono partiti in seguito all’ottenimento della grant: in breve, al netto ad oggi, – sottolinea – ERC ha riportato 47 ricercatori in Italia contribuendo alla ‘circolazione dei cervelli’ invece che alla loro ‘fuga’, come troppo spesso si dice. La fuga esiste, ma non a causa di ERC. Alcune università e centri di ricerca – prosegue Angela Liberatore – sono particolarmente attivi nell’ospitare ERC grants (scelgo l’aggettivo ‘attivi’ perché il tasso di successo corrisponde anche a come si lavora per ottenerlo): dalla Bocconi a Milano alla Sapienza a Roma, l’Istituto Italiano di Tecnologia, le Università di Padova, Milano, Trento, Bologna, il CNR ed altri’.

‘Per quanto riguarda i ricercatori stranieri in Italia, il numero è molto basso (solo 62) se si fa il paragone con altri paesi come Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi o Svizzera. Quest’ultimo dato, e il fatto che molti ricercatori italiani siano all’estero già prima di fare domande a ERC, indica una scarsa attrattività dell’ecosistema di ricerca italiano. Qualcosa su cui lavorare a vari livelli. In un sondaggio ERC del 2014, – ricorda l’Head of Unit Social Sciences and Humanities dell’ERC Executive Agency – l’attrattività o meno a fare ricerca in un dato Paese o istituzione veniva collegata a molteplici fattori: dalle buone o scarse prospettive di carriera, al supporto o meno delle istituzioni ospiti nel presentare proposte, dall’integrazione o isolamento scientifico dei diversi ricercatori e dipartimenti, alla presenza o mancanza di una cultura di eccellenza e di un sistema trasparente e basato sul merito per promozioni o altri riconoscimenti. Mi paiono elementi ancora attuali su cui riflettere’.

Le scienziate in che percentuale partecipano e vincono?

‘Le ricercatrici italiane hanno ottenuto circa un terzo (165) delle grants ERC ospitate in Italia; di queste circa la metà sono Starting Grants con un ‘trend’ simile a quello di altri paesi. A livello generale, il tasso di successo delle ricercatrici varia abbastanza a seconda delle aree scientifiche e comunque è aumentato tra FP7 e H2020. Vorrei far notare che ERC dedica molta importanza all’evitare ‘gender bias’ nella valutazione e recentemente abbiamo organizzato una bella conferenza su ‘Sex and Gender in Frontier Research’ con la partecipazione di due Commissarie -Gabriel (ricerca, educazione, cultura) e Dalli (egualianza e pari opportunità)’.

Se si confrontano i dati del 7°Programma Quadro e quelli di Horizon 2020 la performance dell’Italia è migliorata nel tempo?

‘Il tasso di successo in effetti è un po’ migliorato nelle area di Fisica e Ingegneria (dal 5 al 6%) e delle Scienze sociali e umane (da 6 a 7%) mentre è rimasto invariato (4%) nelle Scienze della vita’.

Quali strumenti a suo avviso sarebbe necessario mettere in campo per migliorare il posizionamento dell’Italia?

‘Mi pare che ci siano alcuni dati utili e molte buone pratiche sulle quali riflettere in Italia e tra tutti i Paesi europei. Un dato di base riguarda la correlazione tra investimento nella ricerca e tassi di successo non solo nell’ottenere grants ERC ma più in generale (altre parti del programma quadro di ricerca e oltre). Vorrei sottolineare la nozione di investimento, invece di spesa, per la ricerca: investire in ricerca significa creare le basi per il futuro non solo della ricerca stessa e del ‘capitale umano’ ad essa collegato, ma anche per l’innovazione e per trovare soluzioni adeguate alle tante sfide – presenti e future – da affrontare. Poi ci sono le buone pratiche: dall’offrire un buon supporto amministrativo ai ricercatori e ricercatrici che fanno domande ERC, all’offrire prospettive di lavoro e carriera nel settore della ricerca, e molte altre. Lascio alla comunità scientifica e decisori politici – conclude Angela Liberatore – considerare le buone pratiche e lezioni per migliorare il posizionamento dell’Italia: sicuramente la ‘materia prima’ – i ‘cervelli’- non manca, anzi!’. (di Luciana Papa)