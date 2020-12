Venerdì 11 dicembre 2020 - 13:59

NSE 2020, la New Space Economy volano di sviluppo e innovazione

Aperta seconda edizione della fiera dedicata all'economia spaziale

Roma, 11 dic. (askanews) – “L’Italia ha sempre creduto negli enormi benefici derivanti dalle attività spaziali, sia dal punto di vista tecnologico che sociale. Dopo decenni di investimenti e ricerca in questo ambito, stiamo assistendo a un’evoluzione culturale riguardo i benefici che questo settore apporta a livello globale. La New Space Economy rappresenta un cambio di paradigma radicale che fa dello Spazio un settore completo a supporto della società, un traino per l’innovazione e per nuova occupazione. NSE Expoforum 2020 è l’occasione ideale per discutere delle potenzialità e del futuro delle attività spaziali, offrendo ai partecipanti e agli operatori del settore l’opportunità di scambiare esperienze e metodologie in vista delle prossime sfide”. Così il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia aprendo oggi con Pietro Piccinetti (amministratore unico di Fiera Roma), Maria Cristina Falvella (presidente della Fondazione E. Amaldi) e Laura Tassinari (direttore internazionalizzazione Lazio Innova), NSE 2020-New Space Economy Expoforum, la due giorni ideata e organizzata da Fondazione E. Amaldi e Fiera Roma con il patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana, quest’anno interamente online nel rispetto delle misure anti-Covid.

Nel suo intervento il numero uno dell’Asi ha sottolineato il ruolo della Space Economy nel rispondere alle sfide della società e contribuire a una crescita sostenibile, ricordando che, “nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, nel 2020 sono stati raggiunti una serie di risultati fortemente voluti e supportati dall’Italia” tra cui il lancio di Vega con il nuovo dispenser europeo SSMS (Small Spacecraft Mission Service) che ha consentito di portare in orbita 53 minisatelliti, il lancio di Primospace Fund il primo fondo di venture capital focalizzato sulle startup innovative italiane che operano in ambito spaziale, l’avvio dello sviluppo dello Space Rider, il minishuttle dell’Esa che sarà costruito in Italia. “In un anno in cui, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, le attività spaziali per l’Italia sono andate veramente benissimo, abbiamo avuto dei ritorni importantissimi per la nostra industria, per la nostra attività in genere, – ha dichiarato poi ad askanews Saccoccia a margine dell’apertura dell’evento – il modo migliore, forse, per chiudere quest’anno è New space economy Expoforum, un contenitore ideale per parlare del futuro delle attività spaziali, dei contributi più importanti che questo settore può dare all’economia globale”.

“Diamo avvio alla seconda edizione di NSE Expoforum con particolare orgoglio. Non è stato facile confermare la manifestazione in questo anno così difficile per tutto il mondo, con una emergenza globale che ha colpito il sistema fieristico con contraccolpi durissimi. Con gli amici della Fondazione E. Amaldi, – ha detto l’amministratore unico di Fiera Roma Pietro Piccinetti aprendo la manifestazione online, in programma oggi e domani – abbiamo immaginato e dato forma a questo progetto nella forte convinzione che fosse profondamente strategico per il nostro Paese. È proprio questa motivazione che ci ha spinto a confermare l’appuntamento anche quest’anno, nonostante le grandi difficoltà”. Uno spazio espositivo virtuale creato, ha spiegato Piccinetti, con l’obiettivo di “proporre un’esperienza quanto più vicina possibile all’interazione reale tra espositori, sponsor, partecipanti e relatori, offrendo un’opportunità molto strategica per gli stakeholder che orbitano attorno al variegato ecosistema della New Space Economy, soggetti anche molto diversi tra loro, che hanno come comun denominatore una forte vocazione all’innovazione”.

“La New Space Economy – ha sottolineato l’amministratore unico di Fiera Roma – permea l’intera struttura economica italiana, coinvolgendo anche un gran numero di PMI, spina dorsale del nostro tessuto imprenditoriale. L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che possiede l’intera filiera che porta allo spazio, con capacità propria di sviluppare i satelliti, portarli in orbita e gestire tutti i servizi connessi, distinguendosi per qualità, precisione e innovazione”. Un quadro nazionale a cui il distretto aerospaziale del Lazio – ha sottolineato Laura Tassinari – contribuisce in maniera importante, con eccellenze sia nel campo della ricerca che delle imprese.

“Il programma di NSE 2020 – ha detto Maria Cristina Falvella, presidente della Fondazione E. Amaldi – offre una panoramica delle tendenze più interessanti dello Spazio, ormai non più circoscritto agli addetti ai lavori ma riconosciuto come un settore trainante per lo sviluppo della società, che permea la vita quotidiana di tutti noi. L’obiettivo di questa manifestazione è anche di avvicinare lo Spazio all’utente finale, per evidenziare il contributo delle applicazioni spaziali a uno sviluppo sostenibile. L’Italia – ha evidenziato Falvella – è all’avanguardia grazie a una serie di investimenti fatti negli anni e ha un settore industriale attrezzato a coprire tutta la filiera dello Spazio. In questo ambito poi le piccole e medie imprese e le start up possono giocare un ruolo chiave nell’aprire nuove linee di business, nuove nicchie di mercato”. “La Fondazione E. Amaldi è orgogliosa di co-organizzare NSE Expoforum, per portare lo Spazio sulla Terra, strumento abilitante per la vita di tutti i giorni”.

L’importanza che la New Space Economy riveste per l’economia globale è testimoniato dalle cifre. Secondo le stime fornite da Morgan Stanley’s Space Team, il fatturato di circa 350 miliardi di dollari registrato dall’industria spaziale globale potrebbe superare i mille miliardi di dollari entro il 2040. Numeri che – sottolineano gli organizzatori di NSE 2020 – rappresentano un’opportunità importante per un Paese come l’Italia che ha da sempre puntato sullo Spazio come volano per la crescita e che oggi conta circa 280 aziende (tra grandi integratori, Pmi e start up) impegnate su tutta la catena del valore, per un fatturato totale di circa 2 miliardi di euro e 7.000 addetti.