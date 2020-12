Giovedì 10 dicembre 2020 - 12:44

Astronomia, Starlink in nero dimezza la riflettività dei satelliti

SpaceX lavora anche a una diversa soluzione: una visiera parasole

Roma, 10 dic. (askanews) – Le osservazioni condotte dal telescopio Murikabushi dell’Osservatorio astronomico di Ishigakijima hanno confermato che il rivestimento scuro impiegato da DarkSat – lo “Starlink verniciato di nero” – può ridurre della metà la riflettività del satellite. Un risultato importante per la comunità astronomica preoccupata dell’impatto che le costellazioni satellitari in via di realizzazione possono avere sulle osservazioni con i telescopi. I satelliti, infatti, riflettendo la luce solare possono diventare fastidiosamente luminosi.

A inizio anno, ad esempio, – si legge su Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica – è stato pubblicato uno studio a cura di Eso (European Southern Observatory) che ha evidenziato un impatto moderato su Very Large Telescope e Extremely Large Telescope, ma un grave impatto su una significativa porzione delle osservazioni che verranno effettuate con il futuro osservatorio Vera Rubin; oltre che per gli osservatori radio, millimetrici e submillimetrici, tra cui Alma e Apex.

Nel 2019 SpaceX aveva assicurato che, negli Stati Uniti, erano già attive discussioni con le parti interessate per identificare in modo proattivo le modalità con le quali lavorare insieme per proteggere le attività radioastronomiche critiche. In questo contesto, nel gennaio 2020, SpaceX ha lanciato DarkSat, un satellite sperimentale con un rivestimento antiriflesso, e ha chiesto agli astronomi di valutare quanto questo rivestimento è un grado di ridurre la riflettività del satellite. Misurazioni della luminosità dei satelliti artificiali sono già state condotte, ma fino a ora non era mai stato verificato che il rivestimento scuro permettesse di raggiungere effettivamente la riduzione della riflettività prevista.

Il telescopio Murikabushi dell’Osservatorio astronomico di Ishigakijima può osservare oggetti celesti simultaneamente in tre diverse lunghezze d’onda (colori). Il confronto dei dati relativi a diversi colori, ottenuti nelle stesse condizioni, ha fornito una visione più accurata di quanto il rivestimento può ridurre la luminosità del satellite. Le osservazioni condotte da aprile a giugno 2020 – prosegue Media Inaf – hanno rivelato, per la prima volta, che i satelliti artificiali, rivestiti o meno, sono più visibili a lunghezze d’onda maggiori e che il rivestimento nero può dimezzare il livello di riflettività superficiale dei satelliti, mitigando gli impatti negativi sulle osservazioni astronomiche.

Tuttavia il surriscaldamento indotto dalle superfici nere di DarkSat ha già portato SpaceX, in questi mesi, a lavorare a una diversa soluzione, che prevede l’implementazione di una visiera parasole in grado di bloccare tutta la luce, evitando che raggiunga le antenne molto riflettenti.