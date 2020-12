Giovedì 10 dicembre 2020 - 13:24

A Maker Faire 2020 le soluzioni tecnologiche innovative di ENEA

Le nuove frontiere delle biotecnologie applicate a diversi settori

Roma, 10 dic. (askanews) – Biotecnologie vegetali per produrre in modo sostenibile e sicuro farmaci biologici antitumorali per immunoterapia. Ma anche uno speciale orto idroponico di zafferano per produrre integratori alimentari a supporto della cura di patologie oculari. Sono alcune delle soluzioni tecnologiche innovative che ENEA presenta a “Maker Faire Rome 2020 – Digital Edition”, il più grande evento europeo sull’innovazione organizzato dalla Camera di Commercio di Roma dove ricercatori, innovatori, imprese, famiglie e giovani si incontrano per condividere know-how, progetti e idee tra arte, scienza e tecnologia, in programma dal 10 al 13 dicembre.

In questa 8a edizione, tutta online, sabato 12 dicembre alle ore 11.30 in diretta dal Laboratorio ENEA di Biotecnologie del Centro Casaccia si potranno “toccare con mano” i progressi della scienza in questo settore con le innumerevoli applicazioni a livello di salute, ambiente, agricoltura, alimentazione e sviluppo sostenibile.

La partecipazione ENEA prevede anche percorsi tematici a tu per tu con i ricercatori su: sicurezza e qualità alimentare; packaging 100% biodegradabile dagli scarti caseari; orto hi-tech per future missioni interplanetarie; microbi per migliorare le catene alimentari; trattamento depurativo delle acque reflue municipali e industriali; prodotti ad elevato valore antiossidante e vitaminico da microalghe; metodi “naturali” contro la zanzara tigre; come preservare pasta, olio e vino dall’impatto dei cambiamenti climatici.

Infine, venerdì 11 dicembre alle ore 15, focus sull’impatto della pandemia nel settore agroalimentare nel webinar “L’innovazione tecnologica nelle campagne dopo il COVID-19 – Dalla crisi all’opportunità: la spinta all’innovazione”.

(Per info https://www.enea.it/it/seguici/events/mfr-2020/save-the-date-maker-faire-rome-2020-digital-edition).