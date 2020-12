Mercoledì 9 dicembre 2020 - 19:19

Space Rider, Profumo (Leonardo): sistema flessibile e innovativo

"Potente acceleratore di tecnologie e capacità per lo Spazio"

Milano, 9 dic. (askanews) – “Con Space Rider l’Europa si dota di un sistema indipendente di accesso e rientro dallo spazio flessibile e efficiente e innovativo, un vantaggio competitivo nei prossimi anni che vedranno l’intensificarsi delle attività nello spazio. Il fatto che all’Italia sia stata riconosciuta la responsabilità della missione nel suo complesso – sviluppo del progetto, realizzazione e messa in orbita, rientro sulla terra del veicolo, il tutto gestito da un centro di controllo dedicato – conferma l’affidabilità delle capacità industriali del Paese, anche attraverso il ruolo svolto da Leonardo e dalle sue partecipate, Thales Alenia Space, Avio e Telespazio”.

Così Alessandro Profumo, CEO di Leonardo, sulla firma dei contratti con l’Esa per la realizzazione e la gestione delle missioni del nuovo mini-shuttle europeo Sapce Rider da parte delle industrie italiane Altec con Telespazio e Thales Alenia Space con Avio.

“Come già per la Stazione Spaziale Internazionale, di cui l’Italia ha realizzato circa il 50% del volume pressurizzato – ha concluso Profumo – la missione Space Rider sarà un potente acceleratore di tecnologie e capacità per il settore spazio e l’industria nazionale, e consentirà al Paese di compiere importanti passi in avanti verso una presenza più estesa e operativa dell’uomo nello spazio, già all’orizzonte per le grandi potenze spaziali”.