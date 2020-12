Mercoledì 9 dicembre 2020 - 18:01

Missioni “Space Rider”, Saccoccia (Asi): Italia in primo piano

"Leader in logistica orbitale, esplorazione e colonizzazione"

Milano, 9 dic. (askanews) – “L’Italia ha partecipato attivamente al programma “Space Rider” sin dalla sua ideazione, in quanto ha sempre creduto e crede fortemente che questo programma possa contribuire in maniera sostanziale alla futura utilizzazione dell’orbita bassa per nuove opportunità istituzionali e commerciali. Inoltre, contribuirà ad estendere la flessibilità e le opportunità per il nuovo lanciatore Vega C, con il quale Space Rider costituisce un sistema integrato”.

Lo ha dichiarato Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), commentando la firma del contratto con l’Esa da parte di Altec e Telespazio per la gestione del segmento di terra e delle missioni dello “Space Rider”, il nuovo mini-shuttle europeo dell’Esa, costruito in Italia da Thales Alenia Space e Avio.

“Space Rider – ha concluso Saccoccia – rappresenta un importante tassello, realizzato attraverso la partecipazione italiana in Esa, di una più ampia roadmap nazionale i cui obiettivi sono lo sviluppo di sistemi interoperabili e riconfigurabili in orbita, che possano garantire all’Italia un ruolo di primo piano nelle missioni di logistica orbitale, di esplorazione umana e colonizzazione di altri pianeti”.