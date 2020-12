Mercoledì 9 dicembre 2020 - 15:20

Consolidator Grant ERC alla ricercatrice Inaf Eleonora Troja

Il suo progetto "BHianca" studia buchi neri e stelle di neutroni

Milano, 9 dic. (askanews) – Un’astrofisica italiana ha ottenuto un finanziamento Consolidator Grant del Consiglio Europeo delle Ricerche e rientrerà all’INAF dagli USA; Eleonora Troja, ricercatrice astronoma all’Università del Maryland e al Goddard Space Center della NASA, riceverà quasi 2 milioni di euro per la sua proposta di ricerca denominata BHianca (Black Hole Interactions And Neutron stars Collisions Across the universe).

Il progetto BHianca studia gli incontri tra buchi neri e stelle di neutroni. Eleonora Troja ha scelto di svolgere la sua attività all’lIstituto Nazionale di Astrofisica, presso la sede dell’IAPS, a Roma. La ricercatrice italiana è una dei 327 scienziati d’eccellenza, tra cui 47 italiani – 17 ospitati in Italia, 30 all’estero – selezionati, fra oltre 2.500 candidature in tutta Europa giunte al Consiglio Europeo per le Ricerche (ERC). Il finanziamento, parte del programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020, vale in totale 655 milioni di euro e darà ai vincitori e ai team che formeranno un’occasione per svolgere progetti con impatto su vasta scala in ambito scientifico e non solo.

“Il nome del progetto di ricerca che guiderò è stato ispirato da mia figlia Bianca, nata nel 2015 proprio come l’astronomia delle onde gravitazionali – ha commentato Eleonora Troja – BHianca, che è stato finanziato per un importo di 1,974 milioni di euro, studierà gli incontri tra buchi neri e stelle di neutroni, gli stessi che danno origine alle onde gravitazionali misurate da Virgo e LIGO. Il mio gruppo cercherà la radiazione elettromagnetica prodotta da queste collisioni stellari (dal radio all’infrarosso fino ai raggi X e gamma) e poi la combinerà con le onde gravitazionali in modo da realizzare le promesse dell’astronomia multimessaggera ed arrivare ad una nuova comprensione dell’universo, che metta insieme tutte le informazioni disponibili. Uno degli obiettivi di BHianca, infatti, è riuscire a trovare la tripletta perfetta: fotoni, onde gravitazionali e neutrini prodotti dalla stessa sorgente. Ognuno di questi messaggeri ci rivela qualcosa di unico sui fenomeni più estremi dell’universo, come la nascita dei buchi neri o la produzione di oro e altri metalli pesanti. Riuscire a catturarli tutti e tre in un colpo solo aprirebbe orizzonti inesplorati, passeremmo da una semplice fotografia dell’universo ad un film con effetti speciali”.

Il progetto BHianca dovrebbe iniziare nell’autunno 2021 e formerà un nuovo gruppo di giovani ricercatori e studenti all’INAF-IAPS di Roma dove già è attivo un nutrito gruppo di ricercatori e tecnologi nel campo dell’astrofisica spaziale delle alte energie.

“L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha avuto la lungimiranza di investire su questo nuovo campo dell’astronomia multimessaggera e di puntare sull’eccellenza della ricerca e dei ricercatori. Questo ci ha permesso di sviluppare un progetto vincente”, ha concluso la ricercatrice italiana.

Gli ERC Consolidator Grants sono finanziamenti assegnati a eccellenti ricercatori di qualsiasi nazionalità ed età, dai 7 ai 12 anni di esperienza dopo il dottorato e un curriculum scientifico che mostri grandi potenzialità. La ricerca deve essere condotta in organizzazioni di ricerca pubbliche o private situate in uno degli Stati Membri o dei Paesi Associati. Il finanziamento (di massimo 2 milioni di euro per sovvenzione) viene elargito per un massimo di cinque anni e serve principalmente ad assumere ricercatori e altro personale che costituisce la squadra dei beneficiari.