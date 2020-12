Mercoledì 9 dicembre 2020 - 18:00

Altec e Telespazio gestiranno le missioni dello “Space rider”

Il mini-shuttle dell'Esa costruito da Avio e Tas ha Dna italiano

Milano, 9 dic. (askanews) – Il segmento di terra e le missioni del nuovo mini-Shuttle europeo dell’Esa, “Space Rider” saranno gestiti dalle aziende italiane Altec (Thales Alenia Space 63,75% e ASI 36,25%) e Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), che hanno appena firmato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Lo “Space Rider” è un veicolo spaziale senza pilota con circa 600 Kg di capacità di carico in grado di realizzare esperimenti scientifici e tecnologici in condizioni di microgravità, in un’orbita a circa 400 km di altezza (La stessa della Stazione spaziale internazionale) e in grado, a fine missione, di rientrare in sicurezza sulla Terra, garantendo così il pieno recupero del carico.

Il veicolo, riutilizzabile, verrà costruito da un team industriale capitanato da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e da AVIO e sarà composto da due elementi principali: l’AVUM Orbital Module (AOM) e il Re-entry Module (RM). L’unità realizzata con il contratto di sviluppo potrà sostenere un minimo di 5 missioni, oltre al lancio inaugurale.

Le missioni, della durata minima di 2 mesi, saranno lanciate dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, a bordo del vettore VEGA-C e si concluderanno con un atterraggio autonomo.

Nell’ambito della missione “Space Rider”, ALTEC e Telespazio avranno la responsabilità di gestire l’intero segmento di terra e le successive operazioni di missione e agiranno come Co-Prime, in maniera integrata.

In particolare, ALTEC sarà responsabile della gestione degli esperimenti scientifici e tecnologici a bordo del veicolo durante la fase di missione nominale e sarà responsabile di gestire la fase di missione relativa al rientro atmosferico non distruttivo del veicolo.

Telespazio, invece, è responsabile delle attività di sviluppo, integrazione e validazione del VCC-OC (Vehicle Control Centre-Operations Control) e dello sviluppo, validazione ed esecuzione delle operazioni di volo, sia per la fase LEOP (Launch and Early Orbit Phase) che per la fase di “routine”. Inoltre, Telespazio sarà responsabile della realizzazione e della gestione del Ground Stations Network.

Tutte le operazioni di volo saranno gestite dal Centro spaziale del Fucino. Da qui Telespazio controllerà la fase di rientro in atmosfera dell’AVUM Orbital Module, mentre ALTEC avrà la responsabilità delle fasi di rientro e atterraggio del Re-entry Module (RM), che seguirà dal VCC-LC (Vehicle Control CenterLanding Control), parte integrante del centro di controllo del veicolo e ospitato presso il proprio Centro spaziale a Torino. Lo stesso centro ospiterà anche il Payload Ground Control Center, o PGCC, da cui ALTEC gestirà gli esperimenti durante la fase orbitale della missione.

“Questo contratto è il coronamento degli sforzi che i miei colleghi e l’azienda tutta hanno sviluppato nel corso degli anni, su vari programmi, in diversi ambiti e settori – ha dichiarato Vincenzo Giorgio, Amministratore Delegato di ALTEC – esso sintetizza a pieno ciò che l’azienda è oggi: un gruppo coeso di persone entusiaste e appassionate al proprio lavoro, che con energia e professionalità hanno consentito ad ALTEC di avere il riconoscimento internazionale di cui oggi gode. È con questo stesso spirito che ci prepariamo ad affrontare questa nuova, avvincente avventura, insieme a Telespazio e con il sostegno del’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e del’Agenzia Spaziale Europea (Esa), consapevoli delle difficoltà ma certi al contempo del successo che Space Rider riuscirà ad ottenere a livello internazionale”.

“Telespazio è orgogliosa di contribuire allo sviluppo di un programma spaziale europeo altamente innovativo, fortemente voluto dall’Agenzia Spaziale Italiana, e che sarà realizzato dalle principali aziende della filiera aerospaziale nazionale – ha aggiunto Luigi Pasquali, Coordinatore delle Attività Spaziali di Leonardo e Amministratore Delegato di Telespazio- il valore strategico di un veicolo come lo Space Rider è quello di dare accesso all’Europa allo spazio in orbita bassa. La firma del contratto, che ci vede in partnership con ALTEC, premia la consolidata esperienza dell’azienda nel settore delle operazioni spaziali e della realizzazione del segmento di Terra di importanti missioni e programmi internazionali”.

Space Rider rappresenta l’evoluzione della missione IXV, eseguita con successo l’11 Febbraio 2015, con un volo suborbitale partito da Kourou e conclusosi con il recupero dello spazioplano dopo un ammaraggio nell’Oceano Pacifico. Nell’ambito del team industriale della missione IXV, capitanato da Thales Alenia Space in Italia, ALTEC ha avuto la responsabilità del segmento di terra e del centro controllo missione, ospitato presso la propria sede torinese.