Lunedì 7 dicembre 2020 - 13:12

Spazio, Hayabusa2: campioni asteroide Ryugu arrivati sulla Terra

Missione Jaxa preziosa anche per missione Esa di difesa planetaria

Roma, 7 dic. (askanews) – Hayabusa2 ha eseguito con successo i suo compito riportando sulla Terra, nella Woomera Prohibited Area nel sud dell’Australia, i campioni prelevati non solo dalla superficie ma anche dal sottosuolo dell’asteroide carbonaceo di tipo C Ryugu. Campioni da cui ci si attende di ricavare informazioni importanti sulle origini del Sistema solare e conseguentemente su come si è formata la vita sulla terra. Non solo. Per prelevare il materiale incontaminato dal sottosuolo del corpo celeste, la missione dell’agenzia giapponese Jaxa – lanciata nel dicembre 2014 e arrivata a Ryugu il 27 giugno 2018 – ha creato un cratere artificiale ottenuto da un’esplosione, offrendo un contributo importante alle future missioni di difesa planetaria come Hera dell’Agenzia spaziale europea.

“I campioni di Hayabusa2 – commenta Patrick Michel, direttore della ricerca CNRS dell’Osservatorio francese della Costa Azzurra, co-investigatore e scienziato interdisciplinare nella missione giapponese e principal investigator di Hera dell’ESA – dovrebbero darci una straordinaria opportunità di misurare con alta precisione la composizione e le altre proprietà di questi asteroidi di tipo carbonaceo”. Ryugu, 900 metri di diametro, ha una densità molto bassa e, in base ai risultati dell’esperimento di impatto Small Carry-on Impactor (SCI) condotto nell’aprile 2019, la sua superficie appare priva di coesione. “Questi risultati sono estremamente rilevanti per la difesa planetaria, che è l’obiettivo principale della missione Hera”.

Hera non restituirà alcun campione sulla Terra, – precisa l’Agenzia spaziale europea – ma seguirà l’approccio di Hayabusa2 sotto un aspetto notevole. Quando alla fine del 2026 arriverà al suo bersaglio, il sistema di asteroidi Didymos (in greco “gemello”), la navicella spaziale dell’Esa delle dimensioni di un tavolo esaminerà in modo simile il materiale del sottosuolo, questa volta scavato da un impatto esplosivo molto più potente. A crearlo la sonda spaziale DART della NASA che nel frattempo, nel 2022, si sarà scontrata con il più piccolo dei due Didymos (battezzato dall’IAU con il nome di Dimorphos, “che ha due forme”), e tenterà di spostare l’orbita dell’asteroide in modo misurabile. Per dare un’idea: il proiettile di rame da 2,5 kg di Hayabusa2 ha sparato sulla superficie dell’asteroide Ryugu di 900 metri di diametro a una velocità di circa 2 km al secondo, mentre DART (Double Asteroid Redirection Test) della Nasa avrà una massa di 550 kg e colpirà Dimorfos a 6 km/s.

Patrick Michel aggiunge: “L’impatto di Hayabusa2 rappresenta un primo punto dati cruciale, in previsione dell’impatto di DART, che colpisce un asteroide cinque volte più piccolo con un oggetto più di 200 volte più grande mentre si muove tre volte più velocemente, per spostare la sua orbita”. Hera, insieme a un paio di CubeSat dispiegati nello spazio profondo, si concentrerà sul cratere lasciato dall’impatto, insieme a misurazioni ravvicinate della massa, della composizione e delle proprietà interne dell’asteroide bersaglio. In tal modo Hera contribuirà a trasformare l’esperimento di deflessione su larga scala di DART in una tecnica di difesa planetaria ben compresa, con il potenziale per essere riutilizzata secondo necessità per salvaguardare la Terra dagli asteroidi in arrivo.

L’asteroide genitore Didymos condivide la stessa forma di trottola con Ryugu, oltre ad essere ampiamente paragonabile per dimensioni, 780 metri di diametro. “Hera esaminerà da vicino Didymos e Dimorphos”, aggiunge Patrick Michel. “Come saranno le loro superfici confrontate con quella di Ryugu? Saranno anche loro prive di coesione? L’osservazione dei crateri naturali e le misurazioni del cratere di DART dovrebbero permetterci di rispondere a questa domanda e quindi di determinare se la diversità di composizione della popolazione di asteroidi si accompagna alla diversità meccanica. Questo è estremamente importante non solo per la nostra comprensione scientifica, ma anche per progettare missioni di difesa planetaria, perché le proprietà meccaniche hanno un’elevata influenza sull’efficienza di deflessione”. In seguito il team di Hera avrà la possibilità di farsi la sua idea della superficie degli asteroidi, facendo atterrare i due CubeSats su Dimorphos e portando la stessa Hera a Didymos alla fine della missione.

“Ogni nuova missione spaziale rimodella la nostra visione degli asteroidi”, afferma Ian Carnelli, supervisore di Hera per l’ESA. “Hayabusa2, con il suo tesoro di materiale di asteroide restituito, rivoluzionerà sicuramente la nostra comprensione di quegli oggetti e della loro storia. Poi, alla fine di questo decennio, Hera darà il proprio contributo, servendo anche a provare come gli umani potrebbero difendere la Terra in futuro”.