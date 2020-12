Lunedì 7 dicembre 2020 - 11:38

European Space Week: lo Spazio europeo e le sfide del futuro

Online dal 7 all'11 dicembre. Focus su Copernicus, EGNOS, Galileo

Roma, 7 dic. (askanews) – Prende il via oggi a Bonn l’European Space Week 2020, evento organizzato dalla Commissione europea e dalla GSA (European global navigation satellite systems agency) che offre l’opportunità all’intera comunità spaziale – istituzioni, start up, industrie, investitori, utilizzatori – di confrontarsi sulle sfide attuali e future che attendono lo Spazio europeo.

L’edizione di quest’anno, interamente online e che vedrà da oggi all’11 dicembre oltre 1.200 partecipanti, si concentra – informa GSA – sul contributo che il Programma spaziale europeo sta dando al raggiungimento delle priorità UE per il periodo 2019-2024, con sessioni dedicate al Green Deal europeo, al rapporto tra il Programma spaziale e un’economia che lavora per le persone e un’Europa adatta all’era digitale. Una sessione sarà dedicata anche al nuovo programma quadro di ricerca, Horizon Europe (per il programma completo https://www.euspaceweek.eu/).

Con lo spazio che ha un positivo effetto moltiplicatore sull’economia europea, sarà prestata particolare attenzione a come le sinergie tra Galileo, EGNOS, Copernicus e GovSatCom possono spingere l’innovazione, la crescita e la sostenibilità. Il programma spaziale europeo con le sue componenti Copernicus, EGNOS e Galileo è solo apparentemente lontano dalla vita di tutti noi: satelliti che orbitano invisibili intorno alla terra garantiscono servizi che ormai sono parte della nostra vita quotidiana, dalle comunicazioni (sono oltre 2 milioni gli smartphone abilitati ai servizi di Galileo) all’osservazione della terra, alla gestione delle emergenze, al clima, alla cybersecurity.