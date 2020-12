Mercoledì 2 dicembre 2020 - 14:20

Spazio, Hayabusa2 pronta a consegnare campioni asteroide Ryugu

Il 6 dicembre capsula della missione Jaxa atterrerà in Australia

Roma, 2 dic. (askanews) – La missione Hayabusa2 dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa si appresta a portare sulla Terra il suo prezioso carico: campioni della materia di cui è fatto l’asteroide Ryugu che la sonda, lanciata nel dicembre 2014, ha raggiunto il 27 giugno 2018. Gli ultimi test in vista del rientro sono stati coronati da successo e, se tutto andrà come previsto, la “consegna” dei campioni avverrà il 6 dicembre nel Sud dell’Australia con l’atterraggio della capsula nella Woomera Prohibited Area.

I campioni prelevati su Ryugu, asterioide carbonaceo di tipo C, potrebbero rivelare agli scienziati le origini del Sistema solare e conseguentemente come si è formata la vita sulla terra. Il materiale raccolto non è solo superficiale in quanto, come ha spiegato in una recente intervista ad askanews la scienziata italiana Stefania Soldini, co-investigator nel gruppo di astrodinamica di Hayabusa2, “grazie alla creazione di un cratere artificiale, Hayabusa2 è l’unica sonda che ha raccolto i campioni sotto superficiali di un asteroide di tipo C che quindi non sono stati ‘contaminati’ dall’ambiente esterno. Quello che si vuole confermare è la presenza di ‘acqua’ negli asteroidi di tipo C”.

In questo momento Hayabusa2 si trova a circa 1.270.000 km dalla Terra e nel suo viaggio, iniziato 6 anni fa, di chilometri ne ha percorsi finora oltre 5 miliardi. E davanti a sé ne ha molti altri visto che, come ha anticipato Stefania Soldini, “la sonda poco dopo il rilascio della capsula procederà verso una nuova missione, l’esplorazione di un altro asteroide. La sonda effettuerà un primo fly-by dell’asteroide 2001 CC21 nel 2026 e arriverà a destinazione verso l’asteroide 1998 KY26 nel 2031. Sarà la prima volta che si osserverà un asteroide, di cui sappiamo poco in quanto a composizione, che ruota rapidamente, con periodo di rotazione di 11 minuti”. L’avventura di Hayabusa2 continua.