Lunedì 30 novembre 2020 - 15:31

Studenti italiani in evidenza al Nasa Space Apps Challenge

Anche Brescia tra i finalisti con Foggia, Torino e Roma

Milano, 30 nov. (askanews) – Con Foggia, Torino e Roma anche Brescia accede alle finali mondiali del Nasa Space Apps Challenge, la più grande maratona informatica del mondo, con migliaia di giovani provenienti da ogni parte del pianeta che propongono le proprie soluzioni ai temi proposti dalla Nasa come il miglioramento delle tecnologie spaziali, rimedi per contrastare il riscaldamento globale e altro.

Il team “Apulaster 12” è tra i 40 finalisti scelti su 2.300 in tutto il mondo per la fase finale dell’hackaton per aver creato un progetto per un’applicazione che monitora le emissioni di CO2 nella nostra quotidianità, per sensibilizzare la popolazione e aiutarci a scegliere prodotti ed abitudini che impattino meno sull’ambiente.

Gli studenti Valentina Colle, Alberto Contini, Carlo Tonoli e Lorenzo Boccaccia vivono e studiano insieme a Cremona e hanno partecipato al NASA Space Apps Challenge di Brescia, organizzato da Interstellars e Ieee student branch Brescia.

Selezionati dalla giuria internazionale e multidisciplinare a Brescia come vincitori locali insieme con un altro team, sono stati scelti, infine, dalla giuria NASA come finalisti e ora attendono di sapere se potranno volare in una sede NASA come vincitori.

“Noi incrociamo le dita e aiuteremo i nostri ragazzi, in caso di vittoria, ad avere successo con un crowdfunding per coprire le spese del viaggio – ha detto Chiara Chiesa, organizzatrice dell’evento bresciano – tornare negli Usa con un team vincitore sarà motivo di grande orgoglio sia per noi organizzatori sia per la nostra città”.