Notte europea Ricercatori, Uninettuno: lo Spazio osserva la Terra

Oggi Digital Talk sulle missioni a cui lavora l'Ateneo

Roma, 27 nov. (askanews) – In occasione della Notte europea dei Ricercatori 2020, l’Università Telematica Internazionale Uninettuno presenta oggi il Digital Talk dal titolo: “Il Pianeta Blu: appunti di viaggio di satelliti che osservano la Terra”, dedicato all’osservazione della Terra dallo spazio, durante il quale saranno presentate le ambiziose missioni spaziali a cui l’Ateneo ha lavorato negli ultimi anni.

L’evento virtuale, che sarà trasmesso in diretta streaming dalle 16.00 alle 17.30 sul sito e sulla pagina FB dell’Università digitale, vedrà un’introduzione del Rettore di Uninettuno, Maria Amata Garito e la partecipazione di Piergiorgio Picozza, professore di Fisica presso la Facoltà di Ingegneria di Uninettuno e Principal Investigator della Collaborazione CSES-Limadou; Livio Conti, professore di Fisica della Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo e coordinatore del gruppo di ricerca “Uninettuno High-energy”; Marco Casolino, Primo Ricercatore dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Principal Investigator Mini-EUSO. A moderare il dibattito sarà Livio Conti.

L’Università Uninettuno partecipa al progetto NET- ScieNcE Together, che si pone l’obiettivo di creare un NETwork che colleghi il mondo della ricerca e la società sul tema: “i cambiamenti climatici, il loro impatto e le possibili soluzioni”. Attraverso l’ampia gamma di attività nei pre-eventi e durante la notte, i ricercatori costruiranno una stretta relazione con i cittadini aumentando la consapevolezza scientifica dei cambiamenti climatici e i benefici concreti che l’approccio scientifico può dare a questa sfida. “Mai come in questo momento storico è fondamentale che sia la scienza a contribuire alle scelte della politica e ad orientarle. Solo attribuendo il giusto valore alla conoscenza, la nostra società sarà in grado di affrontare meglio le sfide del futuro”, ha dichiarato il Rettore di Uninettuno, Maria Amata Garito.

Il Digital Talk si propone di illustrare, in particolare, due programmi spaziali a guida italiana, “CSES-Limadou” e “Mini-EUSO”, ai quali l’Università Uninettuno ha dato un contributo fondamentale attraverso l’attività di ricerca condotta dalla Facoltà di Ingegneria. Il primo programma vede la collaborazione con la Cina, il secondo si pone nell’ambito di una più ampia collaborazione internazionale.

Il satellite CSES ha tra gli obiettivi quello di studiare i fenomeni sismici dallo spazio. Ad oggi, infatti, non sono disponibili strumenti in grado di prevedere l’accadimento di un terremoto, ma la comunità scientifica internazionale è impegnata da tempo a capire se questa grande criticità è superabile. Proprio l’incapacità ad oggi di prevedere il tempo e il luogo di accadimento di un fenomeno sismico rappresenta una delle maggiori difficoltà riscontrate dai sismologi nell’osservazione di tali fenomeni attraverso strumenti scientifici al suolo. L’osservazione dei terremoti dallo spazio e la raccolta di dati utili alla ricerca da questo punto di vista, potrebbe essere la chiave di volta per la soluzione al problema.

Dal momento che un terremoto potrebbe produrre delle perturbazioni elettromagnetiche locali, alcuni modelli ipotizzano che questo fenomeno possa essere osservabile dallo spazio e che in tal modo si possano anche individuare dei precursori del terremoto. Per questa ragione, negli ultimi decenni, sono state proposte alcune missioni spaziali, come CSES-Limadou, che ha portato nel 2018 al lancio di un primo satellite dotato di sofisticati strumenti, dietro al quale c’è stato un intenso lavoro da parte di Uninettuno. Fra due anni sarà lanciato un secondo satellite CSES sempre con il contributo di Uninettuno.

Oltre al satellite CSES, Uninettuno collabora anche al programma spaziale internazionale JEM-EUSO, che ha prodotto la realizzazione di alcune missioni su pallone stratosferico, di un telescopio a terra e del telescopio ultravioletto Mini-EUSO, installato dall’astronauta italiano Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Mini-EUSO studia le emissioni ultraviolette nella notte della Terra e consentirà l’osservazione di meteore, raggi cosmici, fulmini e fenomeni luminosi transienti, al fine di comprendere meglio la dinamica dell’atmosfera, dei cambiamenti climatici e della bioluminescenza degli oceani.

“Le due missioni CSES-Limadou, una già in orbita da febbraio 2018, la seconda in fase di costruzione, si propongono di esplorare con ben nove strumenti operanti in modo simultaneo la possibilità di studiare i fenomeni sismici dallo spazio”, ha dichiarato Piergiorgio Picozza, professore di Fisica presso la Facoltà di Ingegneria di Uninettuno e Principal Investigator della Collaborazione CSES-Limadou. “Mini-EUSO, attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, osserva alcuni dei più interessanti fenomeni che avvengono nell’atmosfera terrestre. Uninettuno ha svolto e svolge un ruolo importante nei due programmi, sia nelle fasi di progettazione che di analisi dei dati che gli strumenti inviano dallo spazio”, ha concluso Picozza.