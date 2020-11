Giovedì 26 novembre 2020 - 14:17

Da Torino il convegno online ECoScienza Europea

Appuntamenti e webinar il 26 e 27 novembre 2020

Torino, 26 nov. (askanews) – Una due giorni all'”Arsenale della Pace” di Torino, per una full-immersion sulle problematiche ambientali, ecologiche, di eco sostenibilità, e sui cambiamenti climatici, che si svolgerà il 26 e 27 novembre con la possibilità di partecipare in remoto tramite Webinar.

È un evento organizzato dall’Associazione Subalpina Mathesis, Sezione Bettazzi, con il supporto della Compagnia di San Paolo e la collaborazione di enti di ricerca e istituzioni, con lo scopo di fornire un quadro generale del settore e della direzione verso cui sta andando l’economia europea e favorire l’incontro tra il mondo della ricerca e quello della produzione. Per quanto riguarda nello specifico gli studenti questo convegno vuole essere un supporto a quell’attività di rapporto tra scuola e mondo del lavoro che le nuove regole per la ripartenza potrebbero mettere in crisi.

L’Unione Europea ha scelto di investire nei prossimi anni ingenti somme di denaro a sostegno dell’economia verde. È un’occasione per il nostro paese nel momento in cui si cercherà di uscire dalla crisi economica. Questo convegno vuole essere un piccolo contributo all’Italia che riparte, concentrandoci su un settore, quello del riciclo e dell’energia pulita, nel quale il nostro gruppo di lavoro ha maturato una buona sensibilità e una certa competenza. Si cercherà di coinvolgere nell’organizzazione del convegno il mondo della ricerca, della produzione e della scuola.

Le due giorni di convegno conclude una serie di iniziative culturali e didattiche nell’ambito di MAT-TO (Matematica, Tecnologia e Ambiente – Torino), iniziate, tutte da remoto, lo scorso 22 ottobre con gare di matematica, laboratori di matematica e fisica via web, e mostre didattiche.