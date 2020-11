Lunedì 23 novembre 2020 - 16:35

Spazio, Cina punta a riportare campioni dalla Luna con Chang’e 5

Stasera il lancio della missione. Esa monitorerà le fasi critiche

Roma, 23 nov. (askanews) – La Cina guarda ancora alla Luna, ma allarga i suoi obiettivi puntando a riportare campioni del nostro satellite naturale sulla Terra con Chang’e 5 (dal nome dalla dea cinese della Luna). Con questa missione, che sarà lanciata stasera intorno alle 21.35, la Cina si candida a diventare la terza nazione al mondo, dopo Stati Uniti e Russia, a riportare sulla Terra – dopo 44 anni – campioni della Luna, utili per studiarne origini ed evoluzione.

La missione robotica Chang’e 5 ha quattro componenti: orbiter, lander, ascender (sonda di risalita) e modulo di rientro. Dopo che la sonda avrà raggiunto l’orbita lunare, i componenti si separeranno in due: l’orbiter e il modulo di rientro rimarranno in orbita mentre il lander e il modulo di ascensione scenderanno verso la superficie lunare. Una volta portata a termine la raccolta di circa 2 chilogrammi di campioni – utilizzando un trapano per raccogliere rocce e un braccio meccanico per il terreno superficiale – la sonda di risalita tornerà in orbita per attraccare sul modulo di rientro e trasferire i campioni che saranno riportati sulla Terra.

L’Agenzia spaziale europea sosterrà la missione monitorando il veicolo spaziale durante due delle fasi più critiche della missione, oltre a fornire supporto su chiamata per le stazioni di terra cinesi, grazie alla sua rete Estrack, un sistema globale di stazioni terrestri che forniscono comunicazioni tra il veicolo spaziale e il centro di controllo della missione ESOC dell’ESA a Darmstadt, in Germania. “La nostra rete di stazioni di localizzazione ha la capacità di comunicare con qualsiasi tipo di missione nel Sistema Solare”, afferma Simon Plum, capo delle operazioni di missione dell’ESOC. “In futuro, sosterrà sempre più le missioni lunari dell’ESA e dei suoi partner”.

Oggi la stazione Kourou dell’ESA, situata nella Guyana francese, seguirà Chang’e 5 per diverse ore dopo il lancio. Durante questa prima fase, è importante determinare esattamente dove si trova il veicolo spaziale per stabilire un collegamento di comunicazione e verificare lo stato di salute del velivolo appena lanciato. La stazione di Kourou darà modo al team cinese di controllo della missione, presso il Beijing Aerospace Control Center, di acquisire dati dal veicolo spaziale e confermare lo stato della missione e la sua orbita.

“Ogni volta che una delle nostre stazioni supporta una missione, aumenta la nostra esperienza e conoscenza”, afferma Gerhard Billig, responsabile del supporto dell’agenzia a Chang’e 5. “Tutto ciò che apprendiamo ci rende quindi più capaci per le future missioni dell’ESA e dei partner”. Intorno al 15 dicembre, quando il veicolo spaziale tornerà sulla Terra, l’ESA riceverà i segnali dal veicolo spaziale utilizzando la stazione di Maspalomas, gestita dall’Instituto Nacional de Tecnica Aerospacial (INTA) in Spagna. I dati – spiega l’ESA – aiuteranno a confermare la traiettoria del veicolo spaziale durante le ore critiche appena prima che entri nell’atmosfera terrestre. Sapere esattamente dove, quando e come il veicolo spaziale entra nell’atmosfera è importante per determinare dove sulla Terra questo, e il suo prezioso carico, atterreranno in seguito.

Il numero, la portata e la complessità delle missioni lunari nei prossimi anni aumenteranno e per questo l’Esa sta aggiornando le sue stazioni di terra con le ultime tecnologie e sistemi per garantire affidabilità e sicurezza, in particolare per le missioni che coinvolgono il volo spaziale umano. “La stazione di Kourou potrebbe presto diventare famosa per il supporto delle missioni lunari”, afferma Pier Bargellini, responsabile delle operazioni delle strutture a terra dell’ESA. “L’antenna di 15 metri a Kourou utilizza la tecnologia più avanzata sviluppata in Europa e la sua posizione vicino all’equatore la rende adatta per il monitoraggio delle missioni lunari. È progettata per fornire servizi ad alte prestazioni alle missioni dell’ESA e dei partner e continuiamo ad aggiornarla in vista delle imminenti missioni lunari”.